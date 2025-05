Elio | Il nuovo trailer del film d’animazione Disney/Pixar

Disney ha presentato il nuovo trailer di Elio, l’ennesimo film d’animazione targato Pixar Animation Studios.

In arrivo nelle sale a partire dal 20 giugno 2025 (in Italia già dal 18 giugno), il nuovo sicuro capolavoro d’animazione Disney/Pixar si è mostrato una volta ancora quest’oggi al popolo della rete attraverso un nuovo trailer ricco di colori, emozioni e tanto divertimento. Come oramai noto, Elio porterà al cinema la bizzarra avventura spaziale del giovane protagonista che dà il nome al film. Elio sarà doppiato in originale da Yonas Kibreab, mentre tra gli altri doppiatori originali sono presenti la recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña e Remy Edgerly.

Elio | Cosa Sappiamo del Film

Il film è stato diretto da Madeline Sharafian (La Tana, cortometraggio del progetto Sparkshort), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), ed è prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco). La versione originale del film include le voci di Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldaña nel ruolo di zia Olga, Remy Edgerly nel ruolo di Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatore Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.

Trama Ufficiale: Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare