Elio | Il nuovo film Pixar in arrivo su Disney+

Elio, il nuovo film d’animazione Pixar è in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+.

Reduce da un risultato non esattamente esaltante al Box Office, il cartoon “Elio” è pronto per approdare su Disney+. Quest’oggi, a tal proposito, i canali social ufficiali hanno annunciato che il film sarà distribuito a partire dal 17 settembre.

Guardate il trailer ufficiale Elio relativo al lancio su Disney+

Get ready for the fun, heart & humor with #Elio, coming to @DisneyPlus on September 17! 💜🛸 pic.twitter.com/tjaFENePiH — Pixar (@Pixar) September 10, 2025

La trama del film Elio

La Trama del film Elio recita “Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare.”

Il film è stato diretto da Madeline Sharafian (La Tana, cortometraggio del progetto Sparkshort), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), ed è prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco). La versione originale del film include le voci di Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldaña nel ruolo di zia Olga, Remy Edgerly nel ruolo di Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatore Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.

Le voci italiane del film Elio

Nella versione italiana il cast vocale di Elio include Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (Olga Solís, Zia Di Elio), Adriano Giannini (Lord Grigon), Lucio Corsi (Ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (Manuale Universale dell’Utente) che si affiancano a:

Massimiliano Alto (voce dell’Ambasciatore Helix)

Gaia Bolognesi (voce dell’Ambasciatore Questa)

Ciro Clarizio (voce di Bryce)

Davide Doviziani (voce di Caleb)

Ilaria Stagni (voce dell’Ambasciatore Turais)

Laura Amadei (voce dell’Ambasciatore Naos)

Elena Perino (voce di OOOOO)

Micaela Incitti (voce dell’Ambasciatore Auva)

Fabrizio Manfredi (voce di Gunther Melmac)

Monica Volpe (voce dell’Ambasciatore Mira)

Gemma Donati (Diplo Nave)

Beatrice Caggiula (voce narrante museo)

Alessia Rapini (voce del Colonello Markwell)

Roberto Morville (adattamento dialoghi)

Massimiliano Manfredi (direttore del doppiaggio)

Lavinia Fenu (supervisione artistica Disney)