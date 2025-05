Elden Ring | Kit Connor in lizza per un ruolo nel film

Con l’annuncio della realizzazione di un film ispirato al videogame Elden Ring avvenuto nei giorni scorsi è ora tempo di parlare di casting.

Secondo un articolo di Deadline, infatti, Alex Garland potrebbe aver trovato uno dei suoi protagonisti in Kit Connor, giovane stella della serie Heartstopper, nonché interprete dell’ultimo film dello stesso regista “Warfare”. Al momento in cui scriviamo questo articolo non ci sono stati commenti a riguardo da parte di A24, lo studios hollywoodiano che si occuperà della produzione, ed è per questo che vi consigliamo di prendere l’informazione con la dovuta attenzione.

Alex Garland scriverà e dirigerà il film ispirandosi alla mitologia narrata all’interno del franchise Elden Ring, ricordiamolo ispirata a sua volta ai romanzi di George R.R. Martin. Peter Rice sarà il produttore insieme ad Andrew Macdonald e Allon Reich della DNA, oltre a George R.R. Martin e Vince Gerardis.

Elden Ring | Il Gioco in Breve

Pubblicato con grande successo di critica nel febbraio 2022, Elden Ring è un gioco di ruolo d’azione ambientato in un autentico mondo dark fantasy, che permette ai giocatori di lanciarsi in avventure in vasti ambienti e dungeon. Il gioco è stato creato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, ed è basato su una storia scritta da George R.R. Martin, autore della serie di romanzi fantasy.

Negli ultimi anni sono state vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Uno spin-off di Elden Ring, “Nightreign”, uscirà in tutto il mondo venerdì 30 maggio.