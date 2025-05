Elden Ring | Il gioco al cinema con Alex Garland

Il leggendario franchise videoludico Elden Ring avrà il suo adattamento al cinema con l’osannato regista Alex Garland.

In un periodo storico florido per le produzioni hollywoodiane basate sul mondo dei videogames, Elden Ring si erge come una delle produzioni sicuramente più attese, non fosse alto per il nome del regista scelto da A24, quell’Alex Garland protagonista di pellicole osannate dalla critica quali Ex Machina, Annihilation, Civil War ed il recente Warfare.

Deadline, che per primo ha annunciato la notizia, ha aggiunto che Peter Rice sarà il produttore insieme ad Andrew Macdonald e Allon Reich della DNA, oltre a George R.R. Martin e Vince Gerardis. Come noto, Martin (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) è stato fonte di ispirazione con un suo racconto per la realizzazione del gioco Elder Ring da parte di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware.

Altri dettagli saranno rivelati più avanti.

Elden Ring | Il Gioco in Breve

Pubblicato con grande successo di critica nel febbraio 2022, Elden Ring è un gioco di ruolo d’azione ambientato in un autentico mondo dark fantasy, che permette ai giocatori di lanciarsi in avventure in vasti ambienti e dungeon. Il gioco è stato creato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, ed è basato su una storia scritta da George R.R. Martin, autore della serie di romanzi fantasy.

Negli ultimi anni sono state vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Uno spin-off di Elden Ring, “Nightreign”, uscirà in tutto il mondo venerdì 30 maggio.