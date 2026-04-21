L’Interregno sta per prendere vita sul grande schermo nel progetto più ambizioso mai intrapreso da A24. La celebre casa di produzione ha ufficialmente dato il via ai lavori per l’adattamento cinematografico di Elden Ring, il capolavoro videoludico di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, nato dalla mitologia scritta da George R.R. Martin. A guidare l’operazione, come già anticipato in passato, sarà Alex Garland (Civil War, Ex Machina), che si occuperà sia della sceneggiatura che della regia di una produzione che promette di ridefinire gli standard degli adattamenti da videogioco.

Con un budget che supera i 100 milioni di dollari e un piano di riprese di circa 100 giorni nel Regno Unito, Elden Ring diventa ufficialmente il film più costoso della storia di A24. Il film sarà girato interamente in formato IMAX, sottolineando la scala epica del mondo fantasy cupo che i giocatori hanno imparato a conoscere dal 2022. La trama ruoterà attorno alla distruzione dell’Anello Ancestrale e alla conseguente guerra civile che ha devastato le Terre di Mezzo, seguendo la missione per ripristinare l’ordine.

Da Kit Connor a Jonathan Pryce: un cast d’eccezione per l’Interregno

Il cast annunciato riflette l’importanza del progetto, unendo giovani talenti e veterani del cinema. Ai già noti Kit Connor (Heartstopper), Cailee Spaeny (Alien: Romulus) e Ben Whishaw (Paddington), si è aggiunta una schiera di interpreti di altissimo livello: Jonathan Pryce (The Crown), Nick Offerman (The Last of Us), Tom Burke (Furiosa), Sonoya Mizuno (House of the Dragon) e Peter Serafinowicz. A confermare i volti nuovi del cast è stato nelle ore scorse THR.

Nonostante i dettagli sui singoli ruoli siano ancora tenuti sotto stretto riserbo, l’inizio della produzione segna un momento storico per A24, che punta a trasformare il successo da 30 milioni di copie vendute in un evento cinematografico senza precedenti. Il film è già stato fissato per una release mondiale nelle sale il 3 marzo 2028.

Elden Ring, il Gioco in Breve

Pubblicato con grande successo di critica nel febbraio 2022, Elden Ring è un gioco di ruolo d’azione ambientato in un autentico mondo dark fantasy, che permette ai giocatori di lanciarsi in avventure in vasti ambienti e dungeon. Il gioco è stato creato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, ed è basato su una storia scritta da George R.R. Martin, autore della serie di romanzi fantasy.

Negli ultimi anni sono state vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Uno spin-off di Elden Ring, “Nightreign”, uscirà in tutto il mondo venerdì 30 maggio.

L’Universo dei Videogiochi al Cinema

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