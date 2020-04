EFA Young Audience Award 2020: vince Mio fratello rincorre i dinosauri

Domenica 26 aprile è stata trasmessa in diretta streaming la cerimonia di premiazione dell'EFA Young Audience Award, l'European Film Awards moderata dall''ex giurata EFA Ivana Noa (la cerimonia è consultabile qui).

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da oltre 2000 ragazzi tra i 14 e 22 anni, appassionati di cinema provenienti da 32 Paesi di tutta Europa.

Vince l'edizione 2020 dell'EFA Young Audience Award il film italiano "Mio fratello rincorre i dinosauri" di Stefano Cipani. Il film, opera prima per il regista, è stato presentato in anteprima durante la 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella rassegna Giornate degli Autori.

Il regista Stefano Cipani, in collegamento live, si è dimostrato visibilmente emozionato e ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto e i produttori, esclamando: "Non so davvero che dire, sono felicissimo!"

"Siamo felicissimi ed orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento, lo dedichiamo a tutti gli operatori del cinema, a tutti coloro i quali si dedicano con passione a un settore che, anche in un momento di grande difficoltà come questo, riesce a regalare emozioni straordinarie come solo il cinema italiano di qualità sa fare. - così dichiarano Arturo Paglia e Isabella Cocuzza, produttori di Paco cinematografica- Un ringraziamento speciale a Stefano Cipani e a Giacomo Mazzariol, Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e a tutti i giovanissimi attori che hanno vissuto questa esperienza con professionalità, passione ed entusiasmo".

TRAMA

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino "speciale". Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare.