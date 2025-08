Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di Eenie Meanie, l’adrenalinico thriller con protagonista Samara Weaving.

Prodotto da 20th Century Studios, con il supporto di Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool & Wolverine), l’action comedy Eenie Meanie si è presentato quest’oggi al popolo della rete con un primo trailer ricco di adrenalina, tra rapine, inseguimenti e fidanzati inaffidabili.

Il film originale segue una ragazza che da adolescente era un’autista esperta nella fuga che viene trascinata di nuovo nel suo losco passato quando un suo vecchio datore di lavoro le offre la possibilità di salvare la vita del suo ex fidanzato cronicamente inaffidabile. Eenie Meanie è scritto e diretto da Shawn Simmons e vede Samara Weaving nel ruolo della protagonista Edie, nota anche come Eenie Meanie. Nel cast anche Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, Steve Zahn e Andy Garcia. I produttori sono Rhett Reese & Paul Wernick e Marty Ewing.

Il lancio ufficiale su Disney+ è fissato per il 22 agosto 2025.

DISNEY+

Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, insieme ai Simpson e molto altro. In alcuni mercati internazionali, il servizio include anche il brand di contenuti di intrattenimento generale, Star. Servizio di streaming direct-to-consumer di punta di The Walt Disney Company, Disney+ offre un impareggiabile catalogo di prodotti originali esclusivi, tra cui lungometraggi, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Con un accesso senza precedenti alla lunga storia di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è anche la casa dello streaming dove trovare in esclusiva le ultime uscite distribuite da The Walt Disney Studios. Per saperne di più, visita il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home o scarica l’app di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobile e TV connesse.