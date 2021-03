L’edizione 2021 del San Diego Comic-Con sarà in digitale

La direzione della celebre convention San Diego Comic-Con ha annunciato questa sera che l’edizione 2021 sarà ancora una volta digitale.

Così come accaduto per l’edizione scorsa, il San Diego Comic-Con tornerà nuovamente in digitale – e completamente gratuita – anche nel 2021. La decisione è stata annunciata questa sera attraverso un breve comunicato. Nel testo si evince che l’impossibilità di controllare la sicurezza del pubblico durante l’evento abbia fatto pendere la decisione verso l’organizzazione di un nuovo percorso completamente in digitale.

Ci ha acquistato i badge per l’edizione 2021 verrà automaticamente registrato, senza costi aggiuntivi, al Comic-Con del 2022, a meno che non chieda un rimborso. Ecco qui di seguito il comunicato raccolto dal sito ufficiale:

Come saprete, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza e la salute pubblica San Diego Comic Convention ha dovuto cancellare entrambi gli eventi in presenza del 2020 e recentemente ha annunciato che l’evento primaverile del 2021, WonderCon Anaheim, è stato cancellato. Al suo posto, WonderCon@Home si svolgerà come evento gratuito online il 26 e il 27 marzo.

[…] Luglio sarà ancora troppo presto per poter tenere un evento in presenza del calibro del Comic-Con in sicurezza. Per questo motivo abbiamo deciso di spostare al 2022 il prossimo evento in presenza, e anche quest’anno organizzeremo il Comic-Con@Home gratuitamente online. Sfortunatamente, le sfide dell’anno appena trascorso e i vari rinvii dei nostri due eventi più grandi ci hanno lasciati con disponibilità finanziarie ridotte, quindi quest’anno l’esperienza online si ridurrà a soli tre giorni, dal 23 al 25 luglio.

[…] Siamo comunque convinti che più avanti quest’anno sarà possibile realizzare un evento più piccolo in presenza, e quindi siamo felici di annunciare che San Diego Comic Convention sta pianificando una convention di tre giorni, in presenza, a San Diego a novembre. Stiamo ancora organizzando i dettagli sia per quanto riguarda il numero di persone che potranno registrarsi, sia sui prezzi dei badge, vi faremo sapere più avanti.