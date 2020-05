L'edizione 2020 del Comic-Con di San Diego sarà online

L'edizione 2020 del Comic-Con di San Diego si terrà nonostante l'emergenza Covid-19, ma attenzione con una modalità inedita rispetto al passato.

Si chiamerà Comic-Con at Home e, per la prima volta in assoluto, sarà una convention completamente online. L'annuncio è giunto in rete questa notte, accompagnato da un video dal tono abbastanza beffardo.

Parcheggio gratuito, sedie comode, spuntini personalizzati, niente code, animali benvenuti, badge per tutti, un posto in prima fila per… Comic-Con at Home!

Al momento questa è l'unica notizia riguardo questa particolarissima edizione del San Diego Comic-Con, ma è chiaro che molti altri dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

Ricordiamo che l'edizione 2020, prima della crisi Covid-19, avrebbe dovuto svolgersi a San Diego dal 22 al 25 luglio 2021. Rimanete connessi per avere ulteriori aggiornamenti in merito.

IL VIDEO