Eddington | Joaquin Phoenix e Pedro Pascal nel trailer

A24 ha condiviso in rete il trailer di Eddington, il nuovo film di Ari Aster che riunisce un cast da urlo capitanato da Joaquin Phoenix e Pedro Pascal.

La nuova pellicola scritta e diretta da Ari Aster (Hereditary) si è presentata al popolo della rete ieri con un primo trailer carico di tensione. In Eddington, infatti, si narra del conflitto sociale tra il sindaco di una cittadina del New Mexico ed il suo sceriffo. Il trailer, per la verità non mostra tanto, ma sembra spingere sulla comunicazione sociale ai giorni nostri, tra editti televisivi e post-social anti-conformisti.

Nel cast di Eddington brillano le stelle di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes , Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr., William Belleau, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka e Amélie Hoeferle.

Aster e Lars Knudsen producono per la casa editrice Square Peg. A24 ha distribuito tutti e tre i precedenti lungometraggi di Aster, a partire da Hereditary (2018), proseguendo con Midsommar (2019) e Beau Is Afraid (2023). Il film uscirà nelle sale USA il 18 luglio 2025.

Eddington | Trailer