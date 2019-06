La serie tv Loki è stata tra le prime ad essere annunciate per il prossimo catalogo Disney+, ed è la prima a mostrarsi al grande pubblico della rete.

La foto trapelata in rete quest’oggi risalirebbe ad aprile, in occasione di un incontro con gli azionisti Disney in merito ai prossimi progetti in rampa di lancio per la piattaforma di streaming Disney+.

L’immagine in questione mette in risalto alcuni importanti dettagli, il primo dei quali riguarda il logo scelto dai Marvel Studios. In molti hanno trovato similitudini grafiche con quello relativo alla copertina del fumetto Journey Into Mistery; il rumour che circola da tempo sulle ambientazioni narrative dello show sembra a questo punto poter essere confermato, ovvero che la serie possa essere tratta da quel fumetto.

Un altro fondamentale dettaglio riguarderebbe lo sfondo alle spalle di Tom Hiddleston. Nel dettaglio scorgiamo una sala cinematografica con il logo di un film in uscita: Lo Squalo. Lo show potrebbe essere ambientato in parte negli anni ’70?

Aspettiamo informazioni ufficiali direttamente Kevin Feige in persona per avere un quadro più completo.

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. Nel cast Tom Hiddleston.

La distribuzione avverrà su Disney+