Eagle Pictures ha annunciato il listino delle uscite home video per il mese di giugno, proponendo una selezione che spazia tra kolossal visionari, cinema d’autore e animazione per famiglie.

Il titolo di punta della stagione è senza dubbio Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, disponibile dal 3 giugno nei formati DVD, Blu-ray e 4K. L’edizione conterrà oltre tre ore di contenuti speciali dedicati alla creazione di Pandora e al dietro le quinte della tecnologia 3D e della motion capture.

Il terzo capitolo del franchise, di cui abbiamo analizzato la spettacolarità visiva nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, sarà impreziosito dal 18 giugno anche da una SteelBook® 4K Ultra HD in edizione limitata, caratterizzata da un artwork dedicato ai Na’vi e ai Mangkwan. L’uscita fisica segue le recenti indiscrezioni sulla strategia industriale del franchise, emerse dopo le dichiarazioni del regista sui piani per ottimizzare i costi di Avatar 4 e 5.

Dall’11 giugno spazio all’animazione con Jumpers: Un salto tra gli animali di Daniel Chong. Il nuovo lungometraggio nato dalla sinergia tra Disney e Pixar sarà distribuito in DVD, Blu-ray e Steelbook Blu-ray. La storia segue la giovane Mabel e l’utilizzo di una tecnologia rivoluzionaria capace di trasferire la coscienza umana in animali robotici, e le edizioni fisiche conterranno extra esclusivi come scene eliminate e i “Diari degli animali”.

Il grande cinema d’autore tra thriller psicologici e giochi di potere al Cremlino

Sempre l’11 giugno segna il ritorno del cinema d’autore con due thriller di forte impatto politico e psicologico. Il primo è Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, edito in DVD e Blu-ray. Ispirato a un fatto di cronaca del 1977, il film mette in scena il teso braccio di ferro tra un uomo che prende un ostaggio con un fucile modificato (Bill Skarsgård) e il presidente di una società finanziaria (Al Pacino).

C’è grande attesa anche per Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, anch’esso disponibile dall’11 giugno in DVD e Blu-ray con circa 30 minuti di interviste esclusive. Tratto dal bestseller di Giuliano da Empoli, il lungometraggio vede nel cast Jude Law e Paul Dano per raccontare l’ascesa politica di Vladimir Putin attraverso gli occhi del suo fittizio spin doctor, Vadim Baranov, esplorando i meccanismi della manipolazione mediatica moderna.