Eagle Pictures novità giugno DVD
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Eagle Pictures infiamma giugno: Avatar: Fuoco e Cenere guida le imperdibili novità home video

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Eagle Pictures ha annunciato il listino delle uscite home video per il mese di giugno, proponendo una selezione che spazia tra kolossal visionari, cinema d’autore e animazione per famiglie.

Il titolo di punta della stagione è senza dubbio Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, disponibile dal 3 giugno nei formati DVD, Blu-ray e 4K. L’edizione conterrà oltre tre ore di contenuti speciali dedicati alla creazione di Pandora e al dietro le quinte della tecnologia 3D e della motion capture.

Il terzo capitolo del franchise, di cui abbiamo analizzato la spettacolarità visiva nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, sarà impreziosito dal 18 giugno anche da una SteelBook® 4K Ultra HD in edizione limitata, caratterizzata da un artwork dedicato ai Na’vi e ai Mangkwan. L’uscita fisica segue le recenti indiscrezioni sulla strategia industriale del franchise, emerse dopo le dichiarazioni del regista sui piani per ottimizzare i costi di Avatar 4 e 5.

Dall’11 giugno spazio all’animazione con Jumpers: Un salto tra gli animali di Daniel Chong. Il nuovo lungometraggio nato dalla sinergia tra Disney e Pixar sarà distribuito in DVD, Blu-ray e Steelbook Blu-ray. La storia segue la giovane Mabel e l’utilizzo di una tecnologia rivoluzionaria capace di trasferire la coscienza umana in animali robotici, e le edizioni fisiche conterranno extra esclusivi come scene eliminate e i “Diari degli animali”.

Il grande cinema d’autore tra thriller psicologici e giochi di potere al Cremlino

Sempre l’11 giugno segna il ritorno del cinema d’autore con due thriller di forte impatto politico e psicologico. Il primo è Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, edito in DVD e Blu-ray. Ispirato a un fatto di cronaca del 1977, il film mette in scena il teso braccio di ferro tra un uomo che prende un ostaggio con un fucile modificato (Bill Skarsgård) e il presidente di una società finanziaria (Al Pacino).

C’è grande attesa anche per Il mago del Cremlino di Olivier Assayas, anch’esso disponibile dall’11 giugno in DVD e Blu-ray con circa 30 minuti di interviste esclusive. Tratto dal bestseller di Giuliano da Empoli, il lungometraggio vede nel cast Jude Law e Paul Dano per raccontare l’ascesa politica di Vladimir Putin attraverso gli occhi del suo fittizio spin doctor, Vadim Baranov, esplorando i meccanismi della manipolazione mediatica moderna.

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