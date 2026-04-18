Il mese di maggio si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema. Eagle Pictures ha svelato la sua lineup per il mercato Home Video, spaziando dal cinema d’autore italiano ai survival thriller internazionali, fino ai grandi cult restaurati per la prima volta in alta definizione.

Il ritorno di Sorrentino e il brivido di Sam Raimi (dal 6 maggio)

Si parte col botto il 6 maggio con La Grazia, l’ultima opera del premio Oscar Paolo Sorrentino. Interpretato da un magistrale Toni Servillo nei panni del Presidente della Repubblica Mariano De Santis, il film esplora i dilemmi morali del potere tra pubblico e privato. Per i fan più accaniti, il sito Film&More proporrà un’esclusiva edizione 4K autografata dal regista.

Nella stessa data, il maestro dell’horror Sam Raimi torna a scuotere gli spettatori con Send Help. Il survival thriller con Rachel McAdams e Dylan O’Brien vede due colleghi rivali naufraghi su un’isola deserta dopo un incidente aereo. Un’edizione ricca di contenuti extra, disponibile in DVD, Blu-ray e 4K, che promette di ribaltare ogni dinamica di potere psicologico.

Chalamet, il cinema d’autore e un cult senza tempo

Dal 14 maggio sarà disponibile Marty Supreme, diretto da Josh Safdie. Timothée Chalamet presta il volto all’eccentrico Marty Mauser, un asso del ping pong ossessionato dalla grandezza. Oltre ai formati standard, dal 28 maggio arriverà una prestigiosa Steelbook 4K con card da collezione e un documentario sulla genesi del film. Sempre il 14 maggio spazio al cinema italiano con Le città di pianura di Francesco Sossai, road movie malinconico e surreale nella pianura veneta che ha conquistato 16 candidature ai David di Donatello.

Infine, il 28 maggio segna un appuntamento storico: per la prima volta in Italia arriva in Blu-ray L’ultimo dei Moicani di Michael Mann. Il capolavoro epico con Daniel Day-Lewis sarà disponibile in un’edizione Combo (DVD+BD) numerata a tiratura limitata, completa di slipcase, poster e card da collezione.