Hollywood è in lutto. E' morto Rutger Hauer, celebre attore noto per Blade Runner. Aveva 75 anni.

La conferma della scomparsa è arrivata direttamente dal suo agente, il quale ha rivelato che Rutger è morto nella sua casa in olanda il 19 luglio dopo una breve malattia.

L'attore olandese è noto per il cult Blade Runner, ma nella sua carriera è apparso in tante altre pellicole di ottima fattura. A tal proposito vanno ricordate le partecipazioni in ruoli da protagonista in Ladyhawke (1985), The Hitcher (1986), La Leggenda del Santo Bevitore di Ermanno Olmi.

Recentemente è apparso in film come Sin City, Batman Begins, e in serie tv come True Blood e Galavant.