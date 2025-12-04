E' l'ultima battuta? film bradley cooper trailer
E’ l’ultima battuta? | Il trailer del nuovo film di Bradley Cooper

Searchlight Pictures ha diffuso il trailer di E’ l’ultima battuta?, il nuovo film diretto dal candidato all’Oscar “Bradley Cooper“.

Reduce da una serie di successi di critica, come “Maestro” e “A Star Is Born“, l’attore/regista Bradley Cooper si appresta ad accompagnare il suo nuovo film da regista nelle sale di tutto il mondo, dal 2 aprile 2026 in quelle italiane.

Nel film “È l’Ultima Battuta?“, Alex (Will Arnett) è un uomo che affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre sua moglie Tess (Laura Dern) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. I due dovranno confrontarsi con la gestione condivisa dei figli, la propria identità e la possibilità che l’amore possa assumere una nuova forma.

Guardate il trailer di E’ l’ultima battuta?

Altre informazioni sul film E’ l’ultima battuta?

Searchlight Pictures presenta È l’Ultima Battuta?, diretto e prodotto dal candidato all’Oscar® Bradley Cooper. Il film vede protagonisti Will Arnett (Arrested Development – Ti presento i miei, il podcast Smartless) e la vincitrice dell’Oscar® Laura Dern (Storia di un matrimonio, Jurassic Park). Con la candidata all’Oscar® Andra Day (Gli Stati Uniti contro Billie Holiday), il candidato all’Oscar® Ciarán Hinds (Belfast, La Talpa), Amy Sedaris (Theater Camp – Un’estate a tutto volume, Strangers with Candy) e Sean Hayes (Will & Grace, il podcast Smartless).

La sceneggiatura è stata scritta da Cooper, Arnett e Mark Chappell (Omicidio nel West End). È l’Ultima Battuta? arriverà nelle sale italiane il 2 aprile 2026.

