Searchlight Pictures ha diffuso il trailer di E’ l’ultima battuta?, il nuovo film diretto dal candidato all’Oscar “Bradley Cooper“.

Reduce da una serie di successi di critica, come “Maestro” e “A Star Is Born“, l’attore/regista Bradley Cooper si appresta ad accompagnare il suo nuovo film da regista nelle sale di tutto il mondo, dal 2 aprile 2026 in quelle italiane.

Nel film “È l’Ultima Battuta?“, Alex (Will Arnett) è un uomo che affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre sua moglie Tess (Laura Dern) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. I due dovranno confrontarsi con la gestione condivisa dei figli, la propria identità e la possibilità che l’amore possa assumere una nuova forma.

Guardate il trailer di E’ l’ultima battuta?

Altre informazioni sul film E’ l’ultima battuta?

Searchlight Pictures presenta È l’Ultima Battuta?, diretto e prodotto dal candidato all’Oscar® Bradley Cooper. Il film vede protagonisti Will Arnett (Arrested Development – Ti presento i miei, il podcast Smartless) e la vincitrice dell’Oscar® Laura Dern (Storia di un matrimonio, Jurassic Park). Con la candidata all’Oscar® Andra Day (Gli Stati Uniti contro Billie Holiday), il candidato all’Oscar® Ciarán Hinds (Belfast, La Talpa), Amy Sedaris (Theater Camp – Un’estate a tutto volume, Strangers with Candy) e Sean Hayes (Will & Grace, il podcast Smartless).

La sceneggiatura è stata scritta da Cooper, Arnett e Mark Chappell (Omicidio nel West End). È l’Ultima Battuta? arriverà nelle sale italiane il 2 aprile 2026.