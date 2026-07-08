Il catalogo streaming di Disney+ si appresta ad accogliere una nuova ed emozionante pellicola firmata Searchlight Pictures.

A partire dal 15 luglio, farà il suo debutto ufficiale in Italia È l’Ultima Battuta?, il nuovo lungometraggio diretto dal regista candidato all’Academy Award Bradley Cooper (A Star Is Born, Maestro), la cui recensione è presente qui. Il film si propone come un’intima e profonda esplorazione delle sfide, dei compromessi e delle fragilità che caratterizzano le relazioni sentimentali di lunga durata. Ambientata nello stimolante e competitivo scenario della stand-up comedy di New York, l’opera racconta una storia profondamente umana e ricca di speranza, focalizzandosi sulla ricerca di un nuovo inizio e sulla complessa ridefinizione della propria identità.

È l’Ultima Battuta? trama e il cast del film streaming su Disney+

La trama segue da vicino le vicende di Alex, interpretato da Will Arnett, un uomo che si trova improvvisamente ad affrontare la classica crisi di mezza età e la dolorosa prospettiva di un imminente divorzio dalla moglie Tess, interpretata dal premio Oscar Laura Dern. Mentre Tess si ritrova a riflettere sui grandi sacrifici personali compiuti negli anni per il bene della famiglia, Alex cerca un’insolita forma di terapia personale e di sfogo nei comedy club notturni della città. Per calarsi al meglio in questo ruolo così sfaccettato, Will Arnett ha vissuto una vera e propria full immersion, trascorrendo circa sei settimane a scrivere e a esibirsi dal vivo in veri locali di stand-up quasi ogni sera.

L’esperienza sul palco ha influenzato positivamente anche la scrittura del progetto. Will Arnett ha infatti firmato la sceneggiatura del film insieme a Bradley Cooper e Mark Chappell (Omicidio nel West End), partendo da un soggetto originale sviluppato dai due sceneggiatori insieme a John Bishop, la cui reale esperienza di vita ha ispirato direttamente la parabola umana e le sfortune del protagonista Alex. Oltre alla gestione condivisa dei figli e alla fine del matrimonio, i due protagonisti dovranno comprendere se l’amore, anche dopo una rottura, possa in qualche modo sopravvivere e assumere una forma completamente nuova.

Il valore della pellicola è amplificato da un cast d’eccezione che, accanto ad Arnett e Laura Dern, vede schierati la cantante e attrice Andra Day, lo stesso Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds e Amy Sedaris. Nel film figurano inoltre Sean Hayes – celebre collaboratore di Arnett nel popolare podcast SmartLess – e Scott Icenogle, suo marito nella vita reale.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: È l’Ultima Battuta?

È l’Ultima Battuta? Titolo originale: Is This It?

Is This It? Regia: Bradley Cooper

Bradley Cooper Sceneggiatura: Will Arnett, Bradley Cooper, Mark Chappell (Soggetto di Will Arnett, Mark Chappell, John Bishop)

Will Arnett, Bradley Cooper, Mark Chappell (Soggetto di Will Arnett, Mark Chappell, John Bishop) Cast: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Amy Sedaris, Sean Hayes, Scott Icenogle

Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Amy Sedaris, Sean Hayes, Scott Icenogle Produzione: Searchlight Pictures

Searchlight Pictures Data di uscita: 15 luglio 2026

15 luglio 2026 Distribuzione: Disney+