Il catalogo streaming di Disney+ si appresta ad accogliere una nuova ed emozionante pellicola firmata Searchlight Pictures.
A partire dal 15 luglio, farà il suo debutto ufficiale in Italia È l’Ultima Battuta?, il nuovo lungometraggio diretto dal regista candidato all’Academy Award Bradley Cooper (A Star Is Born, Maestro), la cui recensione è presente qui. Il film si propone come un’intima e profonda esplorazione delle sfide, dei compromessi e delle fragilità che caratterizzano le relazioni sentimentali di lunga durata. Ambientata nello stimolante e competitivo scenario della stand-up comedy di New York, l’opera racconta una storia profondamente umana e ricca di speranza, focalizzandosi sulla ricerca di un nuovo inizio e sulla complessa ridefinizione della propria identità.
È l’Ultima Battuta? trama e il cast del film streaming su Disney+
La trama segue da vicino le vicende di Alex, interpretato da Will Arnett, un uomo che si trova improvvisamente ad affrontare la classica crisi di mezza età e la dolorosa prospettiva di un imminente divorzio dalla moglie Tess, interpretata dal premio Oscar Laura Dern. Mentre Tess si ritrova a riflettere sui grandi sacrifici personali compiuti negli anni per il bene della famiglia, Alex cerca un’insolita forma di terapia personale e di sfogo nei comedy club notturni della città. Per calarsi al meglio in questo ruolo così sfaccettato, Will Arnett ha vissuto una vera e propria full immersion, trascorrendo circa sei settimane a scrivere e a esibirsi dal vivo in veri locali di stand-up quasi ogni sera.
L’esperienza sul palco ha influenzato positivamente anche la scrittura del progetto. Will Arnett ha infatti firmato la sceneggiatura del film insieme a Bradley Cooper e Mark Chappell (Omicidio nel West End), partendo da un soggetto originale sviluppato dai due sceneggiatori insieme a John Bishop, la cui reale esperienza di vita ha ispirato direttamente la parabola umana e le sfortune del protagonista Alex. Oltre alla gestione condivisa dei figli e alla fine del matrimonio, i due protagonisti dovranno comprendere se l’amore, anche dopo una rottura, possa in qualche modo sopravvivere e assumere una forma completamente nuova.
Il valore della pellicola è amplificato da un cast d’eccezione che, accanto ad Arnett e Laura Dern, vede schierati la cantante e attrice Andra Day, lo stesso Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds e Amy Sedaris. Nel film figurano inoltre Sean Hayes – celebre collaboratore di Arnett nel popolare podcast SmartLess – e Scott Icenogle, suo marito nella vita reale.
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo italiano: È l’Ultima Battuta?
- Titolo originale: Is This It?
- Regia: Bradley Cooper
- Sceneggiatura: Will Arnett, Bradley Cooper, Mark Chappell (Soggetto di Will Arnett, Mark Chappell, John Bishop)
- Cast: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Amy Sedaris, Sean Hayes, Scott Icenogle
- Produzione: Searchlight Pictures
- Data di uscita: 15 luglio 2026
- Distribuzione: Disney+
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