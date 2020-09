Dylan O’Brien contro mostri enormi nel trailer di Love and Monsters

Paramount Pictures ha diffuso in rete il colossale trailer di Love and Monsters, sci-fi post-apocalittico con protagonista Dylan O’Brien.

In un futuro tenebroso, dominato da mostri giganteschi, un ragazzo intraprende un viaggio alla ricerca della sua fiamma del liceo. Durante il viaggio farà la conoscenza di alcuni bizzarri personaggi, ed insieme affronteranno le minacce della natura.

Nel cast, oltre a Dylan O’Brien, spazio per Jessica Henwick, Michael Rooker, e Ariana Greenblatt. La sceneggiatura è stata firmata da Brian Duffield e Matthew Robinson, con la 21 Laps di Shawn Levy in cabina di produzione.

Inzialmente intitolato Monster Problems, il film diretto da Michael Matthews è solo uno dei tanti prodotti nati per le sale cinematografiche, ma passati dagli studios ai mercati del digitale a causa dell’emergenza Covid-19. A tal proposito, c’è da dire che Love and Monsters ora è rivolto al mercato del digitale con una release fissata per il 16 ottobre 2020.

Ecco il trailer.