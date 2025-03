Dying for Sex | Il trailer della serie con Michelle Williams

Disney+ ha da poco condiviso il trailer di Dying for Sex, la nuova serie FX con protagonista Michelle Williams.

La serie è in arrivo sulla piattaforma digitale dal mese di aprile, ed è incentrata su Molly Kochan, una donna con una diagnosi di cancro in fase terminale che, di fatto, sceglie di vivere il resto della sua vita alla riscoperta di se stessa dando estrema libertà ad appetiti sessuali fino a quel punto della sua vita celati nel suo animo. Dying for Sex approderà sulla piattaforma digitale Disney+ a partire dal 4 aprile con tutti gli episodi in esclusiva

Dying for Sex di FX è scritta e co-creata da Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether, che sono inoltre executive producer con Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez di Wondery, Jen Sargent, Marshall Lewy e Aaron Hart, Michelle Williams, Nikki Boyer, Shannon Murphy e Leslye Headland. Dying for Sex è prodotta da 20th Television.

Trama: Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly (Michelle Williams) decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e inizia a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Molly ha molto da realizzare nel poco tempo che le resta. Non c’è spazio per moralismi o giudizi: a lei non importa cosa la gente pensi della sua proverbiale lista dei desideri (una frase che provoca sempre un’occhiata di disappunto). Trova così il coraggio di imbarcarsi in questa avventura grazie alla sua inseparabile Nikki (Jenny Slate), una donna devota e affettuosa.

Il cast comprende anche Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy e Sissy Spacek.

Dying for Sex | Trailer