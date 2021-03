Dwayne Johnson conferma che manca poco alle riprese di Black Adam

Le riprese del film incentrato sull’antieroe DC “Black Adam” stanno per partire, a confermarlo il solito Dwayne Johnson attraverso i propri canali social.

Intervenendo come di suo solito sui social, il granitico attore Dwayne Johnson (per tutti The Rock) ha svelato che mancano esattamente tre settimane all’inizio delle riprese di Black Adam. Nel dare la notizia ai suoi followers, inoltre, l’attore ha mostrato la prima pagina della sceneggiatura, mettendo in guardia tra l’altro tutti gli amanti dei fumetti (che si tratti di DC o Marvel). Trovate il video social sul fondo di questo nostro articolo, questo di seguito è invece un breve passo del suo discorso ai fan:

“Volevo mostrarvi la pagina d’apertura, quella che guardo ogni volta che apro la sceneggiatura. Ho memorizzato queste parole da anni e anni, ormai. Ma ti dà un esempio di chi è davvero Black Adam – e chi è all’interno dell’universo DC. Ma penso anche chi è nel mondo dei supereroi in generale. […] Intendo dire che non mi importa di quale mondo dei fumetti parliamo, e non importa a Black Adam: bisogna avvertire tutti quanti, che siano DC o Marvel, che sta arrivando!“

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge.

L’uscita è fissata al 22 dicembre 2021, ma è probabile un rinvio al 2022.