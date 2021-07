Dwayne Johnson annuncia con un video la fine delle riprese di Black Adam

L’ultimo ciak del cinecomic Black Adam è stato finalmente battuto, a confermarlo via social è stato il protagonista Dwayne Johnson.

Sfruttando l’enorme seguito ottenuto nel tempo sui suoi canali social, il granitico attore ha postato un lungo video dal set in cui annuncia la fine delle riprese di Black Adam, premiando tra le altre cose tre membri della troupe, vincitori di una sorta di sorteggio che metteva in palio un premio da 10 mila dollari. Trovate il video in fondo alla pagina.

Ora Black Adam entrerà nelle lunga fase di post-produzione che lo porterà alla sua release prevista per il 29 luglio 2022.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. USCITA: Il film arriverà nelle sale Usa dal 29 luglio 2022.