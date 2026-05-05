Il destino dei Dutton si sposta a Sud. Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Dutton Ranch, l’attesa serie originale che vede il ritorno degli amati Beth e Rip pronti a rivendicare il proprio posto a Rio Paloma, in Texas. La serie debutterà sulla piattaforma il prossimo venerdì 15 maggio con i primi due episodi, segnando un nuovo capitolo epico per il franchise ideato da Taylor Sheridan.

In questa nuova avventura, i personaggi interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser cercano di costruire un futuro lontano dai fantasmi del passato, ma si scontrano presto con le brutali verità del Sud del Texas. Come abbiamo già visto analizzando le recenti turbolenze produttive legate all’addio del co-showrunner di Dutton Ranch, la strada per questo spin-off è stata complessa, ma il risultato promette di mantenere l’urgenza espressiva della saga madre. Beth e Rip dovranno affrontare un ranch rivale senza scrupoli in un mondo dove il sangue conta più di ogni altra cosa.

Un cast stellare per il nuovo capitolo di Paramount+

Oltre ai volti storici della saga, la serie vanta la partecipazione dei candidati all’Oscar Ed Harris e Annette Bening. Il cast è completato da nomi di rilievo come Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney e Natalie Alyn Lind. Composta da nove episodi, la prima stagione è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios.

Questa release si inserisce nel ricco catalogo di film e serie tv in arrivo su Paramount+, consolidando l’offerta della piattaforma per il 2026. Creata dallo showrunner Chad Feehan, la serie si avvale della regia di Christina Alexandra Voros (che firma sia il pilota che il finale) e di registi del calibro di Greg Yaitanes e Phil Abraham.

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