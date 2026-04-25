Il franchise di Yellowstone non smette di generare drammi, e questa volta la tensione esplode dietro le quinte. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, infatti, Chad Feehan, creatore e showrunner dell’attesissimo spinoff Dutton Ranch, ha abbandonato il progetto a meno di un mese dal debutto ufficiale.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Feehan non tornerà per una eventuale seconda stagione, un evento che sembra riflettere una dinamica ormai ricorrente nelle produzioni di Taylor Sheridan, dove i cambi di leadership creativa sono frequenti quanto i duelli nei suoi western.

Nonostante il terremoto produttivo, la data di uscita di Dutton Ranch resta fissata per il 15 maggio su Paramount+. Lo show riprende le fila dei personaggi più amati dai fan, Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), mentre cercano di costruirsi un futuro nel Texas meridionale, lontano dai fantasmi del Montana. Qui i due si scontreranno con un ranch rivale spietato in una terra dove il perdono è raro e la sopravvivenza ha un costo altissimo.

Dutton Ranch serie: il cast stellare e i dettagli della trama su Paramount+

Oltre ai protagonisti storici, la serie vanta un cast di caratura cinematografica che include i premi Oscar Ed Harris e Annette Bening, insieme a Juan Pablo Raba e Jai Courtney. Anche il giovane Finn Little tornerà nei panni di Carter, completando il nucleo familiare dei Dutton in questa nuova, brutale realtà texana.

La prima stagione, composta da nove episodi, debutterà con una doppia puntata speciale, promettendo di mantenere quegli standard di epicità e violenza che hanno reso celebre l’universo creato da Sheridan e John Linson. Resta da capire chi prenderà le redini del comando se, come previsto dall’hype globale, lo show verrà rinnovato per un secondo capitolo.

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