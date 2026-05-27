L’inarrestabile impero televisivo ambientato nei suggestivi e spietati scenari del Texas e del Montana creato da Taylor Sheridan ha messo a segno l’ennesimo, clamoroso trionfo sul fronte dell’audience globale.

Secondo i dati condivisi da The Hollywood Reporter, il debutto ufficiale di Dutton Ranch ha registrato ascolti record senza precedenti, trasformandosi nel miglior lancio assoluto per una serie originale nella storia della piattaforma streaming Paramount+. L’attesissimo spinoff, nato per espandere le vicende dei segmenti narrativi più amati dal pubblico, ha confermato la straordinaria capacità di attrazione che il brand esercita sugli spettatori, superando di gran lunga le già rosee aspettative della vigilia elaborate dagli analisti televisivi americani.

Il debutto della serie ha totalizzato la bellezza di 12,9 milioni di visualizzazioni globali nei suoi primi sette giorni di permanenza in catalogo, dopo il rilascio dei primi due episodi avvenuto lo scorso 15 maggio. Per comprendere la portata di questo traguardo, la premiere di Dutton Ranch ha letteralmente polverizzato il precedente primato detenuto da The Madison (fermo a 8 milioni nei primi dieci giorni) e il record stabilito nel 2025 da Mobland. Parallelamente al trionfo in streaming, la contemporanea trasmissione evento dei primi due episodi sulla rete lineare statunitense Paramount Network ha catalizzato una media di 2,9 milioni di telespettatori totali, posizionandosi come il debutto più visto sull’intero panorama della TV via cavo dai primi mesi del 2023.

Il successo di critica e il posizionamento di Dutton Ranch nell’universo di Taylor Sheridan

I dati preliminari diffusi da Nielsen confermano inoltre che lo show si posizionerà direttamente al primo posto della classifica generale delle serie più viste in streaming della settimana. Questo riscontro di pubblico premia la scelta di proseguire l’epopea di Beth e Rip subito dopo gli eventi della serie madre, seguendo il loro tentativo di lasciarsi alle spalle i fantasmi del Montana per gestire un nuovo ranch nel sud del Texas, dove si ritroveranno a fare i conti con realtà brutali e una spietata proprietà rivale. La combinazione tra i dati di ascolto tradizionali e le interazioni digitali — che contano oltre 99 milioni di visualizzazioni video sui canali social nei primi tre giorni — certifica la salute di ferro del franchise.

La serie drammatica vede la produzione esecutiva affidata al prolifico Taylor Sheridan, mente dietro l’intero franchise, mentre la showrunning del progetto è curata da Chad Feehan per conto di Paramount Television Studios e 101 Studios. Davanti alla macchina da presa, a guidare un ricco cast d’eccezione, tornano gli storici beniamini del pubblico Kelly Reilly e Cole Hauser, affiancati da grandi icone del cinema hollywoodiano del calibro di Ed Harris e Annette Bening, insieme a Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney e Natalie Alyn Lind.

I primi episodi della prima stagione di Dutton Ranch sono già disponibili per la visione in streaming all’interno del catalogo di Paramount+.

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