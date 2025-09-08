Roadside Attractions ha svelato il trailer di Dust Bunny, il fantasy con venature horror/comiche, il cui protagonista è Mads Mikkelsen.

Noto soprattutto per i suoi ruoli da villain nella serie “Hannibal” e nel film Marvel “Doctor Strange“, l’attore Mads Mikkelsen si mostra in Dust Bunny come un killer di mostri che può essere assoldato da chiunque, anche da una bambina. Il film sarà presentato in anteprima mondiale domani al Toronto International Film Festival.

Guarda qui il trailer di Dust Bunny:

La trama del film Dust Bunny

La trama del film Dust Bunny recita “Nel film, Aurora, una bambina di dieci anni, ha un misterioso vicino che uccide mostri reali. È un sicario a pagamento. Così, quando Aurora ha bisogno di aiuto per uccidere il mostro che crede abbia divorato tutta la sua famiglia, si rivolge a lui. Sospettando che i suoi genitori possano essere caduti vittime di assassini che lo hanno preso di mira, il vicino di Aurora accetta l’incarico con un senso di colpa. Ora, per proteggerla, dovrà affrontare un’ondata di assassini e accettare che alcuni mostri siano reali.”

Atre informazioni sul film Dust Bunny

Dust Bunny è scritto e diretto da Bryan Fuller, al suo debutto alla regia di un lungometraggio. Il film è prodotto da Fuller, Basil Iwanyk ed Erica Lee, con Jillian Share, Zev Foreman, Fred Bernstein, Rick Jackson, Jen Gorton, Charlie Morrison e Victor Moyers come produttori esecutivi. Il team creativo è composto dalla direttrice della fotografia Nicole Hirsch Whitaker, dalla montatrice Lisa Lassek e dallo scenografo Jeremy Reed, insieme ai costumisti Catherine Leterrier e Olivier Beriot.

Il cast del film Dust Bunny conta la presenza di Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Sheila Atim e Rebecca Henserson.

Il film Dust Bunny esordirà nelle sale USA a partire dal 5 dicembre 2025.