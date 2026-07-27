Nonostante l’enorme affetto del pubblico e della critica, il futuro cinematografico di Dungeons & Dragons rimane avvolto nell’incertezza.

Durante un intervento al San Diego Comic-Con, raccolto da Deadline, il regista e sceneggiatore Jonathan Goldstein ha rivelato che la sceneggiatura del sequel di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri (Honor Among Thieves) è stata ufficialmente completata, ma il film rischia fortemente di non vedere mai la luce.

Troppo costoso per Paramount: i motivi del blocco e il nodo del budget

La motivazione principale dietro questo stallo è di natura prettamente economica. Il primo capitolo del 2023, pur avendo conquistato i fan della saga fantasy e del gioco di ruolo di Hasbro (a proposito, potete leggere la nostra recensione di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri qui), ha incassato circa 208 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione imponente da 150 milioni di dollari (a cui si aggiungono i costi di marketing).

Come confermato dallo stesso Goldstein e precedentemente ipotizzato dai vertici di Paramount Pictures, per dare il via libera al secondo capitolo lo studio richiedeva un ridimensionamento netto dei costi. Requisito che si è scontrato con la natura stessa del franchise: “Abbiamo scritto il sequel, ci avevano ingaggiati per farlo e pensiamo sia una storia che i fan amerebbero,” ha spiegato Goldstein. “Tuttavia dubito che vedrà mai la luce per ragioni finanziarie. Sono film incredibilmente costosi da realizzare”.

Il regista ha ribadito l’ottimo rapporto con il cast originale composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, tutti entusiasti all’idea di tornare. Nel frattempo, mentre il franchise cinematografico rimane congelato, l’universo di D&D sta esplorando nuove strade: Paramount ha infatti ceduto a Netflix i diritti per lo sviluppo di una serie live-action ambientata nei Forgotten Realms affidata a Shawn Levy, del tutto slegata però dagli eventi del film.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Sequel (In standby)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Sequel (In standby) Regia: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Jonathan Goldstein, John Francis Daley Sceneggiatura: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Jonathan Goldstein, John Francis Daley Cast: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Hugh Grant

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Hugh Grant Produzione: Paramount Pictures, Hasbro, eOne

Paramount Pictures, Hasbro, eOne HUB di Riferimento: Film/Serie tv da Videogames