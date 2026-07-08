L’universo fantascientifico nato dalla mente di Frank Herbert si appresta a tornare sul grande schermo per il suo capitolo definitivo. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno rilasciato oggi il trailer ufficiale di Dune – Parte Tre, la pellicola evento che porterà a una conclusione la celebre trilogia firmata dal regista candidato all’Oscar Denis Villeneuve.

Il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 16 dicembre, posizionandosi come uno dei titoli di punta del Box Office natalizio.

Dune Parte Tre: trama, cast e la data di uscita al cinema in Italia

La storia riprende quasi due decenni dopo che Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, ha preso il controllo dell’Impero. Ormai trasformatosi in un sovrano spietato, Paul si trova ad affrontare le pesanti conseguenze del suo regno mentre vecchi alleati fanno ritorno e nuove minacce emergono dalle ombre. Tormentato dalle visioni del crollo del suo impero e dalla ricomparsa del suo amore perduto, il protagonista viene trascinato in una vasta cospirazione galattica che ruota attorno a Chani (Zendaya) e al profondo mistero che la circonda. Con una ribellione che prende rapidamente forma, Paul dovrà confrontarsi con il vero prezzo del potere e con il destino delle persone che ama di più.

Denis Villeneuve ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta a quattro mani insieme a Brian K. Vaughan. Il cast stellare, che unisce i volti storici della saga a prestigiosi nuovi ingressi, vede schierati Jason Momoa, la candidata all’Oscar Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy e il premio Oscar Javier Bardem, a cui si aggiunge per questo capitolo finale anche Robert Pattinson.

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Scheda Tecnica

Titolo italiano: Dune – Parte Tre

Dune – Parte Tre Titolo originale: Dune: Part Three

Dune: Part Three Regia: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Sceneggiatura: Denis Villeneuve, Brian K. Vaughan (Basato sui romanzi di Frank Herbert)

Denis Villeneuve, Brian K. Vaughan (Basato sui romanzi di Frank Herbert) Cast: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem

Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem Produzione: Legendary Pictures, Warner Bros. Pictures

Legendary Pictures, Warner Bros. Pictures Data di uscita: 16 dicembre 2026

16 dicembre 2026 Distribuzione: Warner Bros.