Dune: Messiah | Il film al cinema con un nuovo titolo

Con le riprese partite da qualche giorno, Dune: Messiah pare che possa arrivare al cinema con un nuovo titolo.

Contrariamente da quanto creduto fino ad oggi, il nuovo film ispirato ai romanzi di Frank Herbert NON dovrebbe essere presentato al cinema col titolo Dune: Messiah, ma più semplicemente “Dune Part Three“, a rivelarlo un nuovo aggiornamento proveniente dal solito Variety.

Anche se la notizia dovrebbe prendere di sorpresa fan e addetti ai lavori, oramai abituati a considerare il film col sottotitolo “Messiah”, non sembra poi così strana. A tal proposito, la celebre fonte ha aggiunto che la scelta di Warner Bros. Pictures sarebbe da ricondurre alla possibilità, vista l’immensità dell’opera di Herbert, di dividere “Messiah” in due capitoli, per l’appunto “Dune Part Three” ed un ipotetico “Dune Part Four“.

Chiaramente, da Warner Bros. Pictures nessun commento sulla notizia. Sarà nostra premura aggiornare la notizia con un nuovo articolo se confermata da fonti ufficiali.

Dune: Messiah | Altre informazioni sul film

I primi due capitoli della saga Dune hanno portato nelle casse della Warner Bros. Pictures oltre un miliardo di dollari, con il secondo capitolo che ha quasi raddoppiato l’incasso del primo. Dune Parte Uno, uscito in streaming nello stesso giorno del 2021 durante la pandemia, ha guadagnato 410 milioni di dollari a livello globale, mentre Dune Parte Due del 2024 ha incassato 714,6 milioni di dollari a livello globale. A tal proposito, le aspettative per Dune: Messiah non possono che essere altissime sotto questo punto di vista.

Dune: Messiah uscirà nelle sale USA dal 18 dicembre 2026. Il film di Denis Villeneuve prenderà spunto dal libro della saga Dune “Messiah” pubblicato nel 1969. Il racconto è ambientato 12 anni dopo gli eventi di “Dune”, con Paul Atreides al potere come imperatore e sposato con la principessa Irulan, pur mantenendo una relazione con la sua concubina, Chani.

Il cast del film conta la presenza di Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.