Dune, Godzilla vs Kong e tutti i film Warner Bros in contemporanea su HBO Max

Con una mossa a sorpresa la Warner Bros ha deciso di distribuire tutti i prossimi film del proprio listino al cinema ed in contemporanea su HBO Max.

La decisione arriva all’indomani della scelta di distribuire Wonder Woman 1984 questo Natale in contemporanea su HBO Max, ed ovviamente come risposta al protrarsi dell’emergenza Covid-19. Ma veniamo ai titoli che usufruiranno di questa inedita modalità ibrida di distribuzione.

La lista dei film in uscita al cinema ed in contemporanea su HBO Max contiene questi titoli:

The Suicide Squad

The Matrix 4

Dune

Godzilla vs Kong

Space Jam: A New Legacy,

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Reminiscence

Malignant

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Fonte: THR