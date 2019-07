A distanza di oltre due anni dall'ultimo aggiornamento, il regista Duncan Jones è tornato a parlare di Warcraft - L'inizio, e del sequel più volte chiesto dal pubblico.

Intervistato da Collider, il regista si è ritrovato a rispondere ad una domanda su Warcraft - L'inizio, senza però lasciare tante speranze ai tanti amanti del fantasy giunto in sala nel 2016. Ecco le sue parole in merito alla realizzazione di un sequel:

Si, ci sarebbe piaciuto. [..]. Sarebbe stato davvero speciale [..]. Ho fatto del mio meglio con il primo film sperando che creasse una connessione con il pubblico. Sinceramente penso che a posteriori e con il passare del tempo le persone abbiano iniziato ad apprezzare maggiormente il film, più di quanto la critica abbia fatto quando uscì per la prima volta, ma sfortunatamente non credo ne faremo altri.

Questa dichiarazione non può che spegnere - quasi una volta e per tutte - le speranze di coloro che hanno trovato Warcraft - L'inizio un ottimo prodotto, in linea con il franchise videoludico che ha fatto la storia dei videogames.

Uscito nel 2016, Warcraft - L'inizio ha incassato 433 milioni di dollari, a fronte di una spesa monster di oltre 160 milioni, spese di marketing a parte. La critica è rimasta divisa sulle qualità del film, ma il pubblico ha risposto in maniera positiva.