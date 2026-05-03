Netflix ha svelato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, l’attesa serie d’animazione in otto episodi che segna il ritorno del celebre fumettista Zerocalcare sulla piattaforma di streaming. Scritta, creata e diretta dall’autore romano, la serie debutterà il prossimo 27 maggio 2026, confermando la fortunata collaborazione con Movimenti Production e BAO Publishing.

Questa nuova avventura vede Zero e l’amico Cinghiale impegnati nella gestione di un piccolo locale. Tuttavia, l’equilibrio è precario: incomprensioni, problemi economici e complicazioni personali metteranno i protagonisti sotto una pressione costante. A far precipitare la situazione sarà il ritorno di una figura dal passato di Zero e il peso di responsabilità inattese, che costringeranno i personaggi a fare i conti con scelte estremamente difficili. Naturalmente, non mancherà l’Armadillo, la coscienza di Zero, a cui Valerio Mastandrea presterà ancora una volta la sua inconfondibile voce.

Una colonna sonora d’autore per Due Spicci: Coez e Giancane

Oltre al comparto visivo, il trailer è impreziosito dalle note di “Ci vuole una laurea“, brano inedito di Coez che farà parte della colonna sonora ufficiale. Si rinnova inoltre il sodalizio artistico con Giancane, autore della sigla “Non ti riconosco più“, in arrivo nelle radio il 22 maggio. Il cantautore, già firma delle precedenti sigle per Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, ha curato anche diverse tracce strumentali per la serie.

L’annuncio di questa produzione originale si inserisce in un catalogo sempre più ricco per il colosso dello streaming, che si prepara a un 2026 e 2027 ricco di eventi, dall’espansione dell’universo di Le Cronache di Narnia alle novità sui grandi franchise come Under Paris 2.

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