Due poster ed uno speciale backstage da The Suicide Squad

L’atteso panel di The Suicide Squad: Missione Suicida è andato in scena poche ore fa dal DC FanDome, ed ovviamente tanta era la curiosità per le sorprese anticipate da James Gunn.

Alla presenza virtuale di tutto il cast, il panel del soft reboot di Suicide Squad ha mostrato i muscoli ai fan. Non è stato diffuso il trailer, ma il backstage mostrato è stato davvero spettacolare.

Il video conteneva sequenze dal dietro le quinte, scene già pronto al montaggio finale e tante interessanti dichiarazioni dei protagonisti. Col backstage, potete apprezzare anche i primi due poster del film.

THE SUICIDE SQUAD: MISSIONE SUICIDA

PRODUZIONE : Il film è stato scritto e diretto da James Gunn. John Murphy comporrà la colonna sonora.

: Il film è stato scritto e diretto da James Gunn. John Murphy comporrà la colonna sonora. CAST : Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee.

: Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 6 agosto 2021.

Backstage e Poster