Due nuovi poster da WandaVision, la serie da gennaio su Disney+

Continua il viaggio nel tempo della campagna promozionale relativa al rilascio di WandaVision, la serie Marvel attesa a gennaio su Disney+.

A seguire gli ultimi arrivati in rete (l’ultimo in successione qui), in questi giorni i canali social di Marvel Studios hanno rilasciato due ulteriori poster. Ad una prima occhiata pare che siamo arrivati finalmente ai tempi moderni.

Ricordiamo che Disney+ ha confermato il lancio della serie a partire dal 15 gennaio 2021.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Su Disney+ dal 15 gennaio 2021.

I POSTER