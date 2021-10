Due nuovi poster da Dexter: New Blood, la nona stagione con Michael C. Hall

Ad un mese esatto dalla messa in onda americana, che ricordiamo avverrà su Showtime, la nona stagione di Dexter: New Blood torna nuovamente protagonista in rete con due nuovi poster.

I due nuovi poster mostrano l’attore Michael C. Hall ancora una volta nei panni del celebre Dexter, da notare per entrambi gli artwork promozionali la presenza della neve, proprio a conferma della nuova ambientazione scelta dai produttori per questa stagione evento. Ricordiamo che la messa in onda su Showtime è prevista per il 7 novembre. (Trovate i poster in fondo alla pagina).

DEXTER

PRODUZIONE: La nuova stagione conterrà ben 10 episodi, e sarà sviluppata dallo storico showrunner della serie tv “Clyde Phillips“. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi di questo 2021. La serie tv originale è andata in onda per ben 8 stagioni, dal 2006 al 2013. CAST: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, David Magidoff, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott, Jamie Chung, Oscar Wahlberg. DISTRIBUZIONE: Nell’autunno del 2021 su Showtime.

TRAMA NUOVI EPISODI: I dieci nuovi episodi sono ambientati dieci anni dopo che Dexter Morgan (Michael C. Hall) è scomparso durante l’Uragano Laura. Il protagonista vive ora sotto falso nome molto distante da Miami, essendo nell’area di New York.