Disney e Pixar sono tornati a promuovere l’uscita al cinema di Toy Story 4 con il rilascio di un nuovo poster.

Nel dettaglio il nuovo poster – rilasciato via Imp Awards – mostra i personaggi Ducky e Bunny in primissimo piano.

Tra i doppiatori storici della saga torneranno Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack.

Sinossi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

Toy Story 4 arriverà nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 27 giugno.