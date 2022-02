Al Duch Cafè nella prima clip italiana di Spencer, il biopic con Kristen Stewart

01 Distribution ha diffuso oggi la prima clip italiana di Spencer, il biopic incentrato sulla vita della Principessa Lady Diana, con Kristen Stewart.

La clip in questione s’intitola “Duch Cafè“, ed arriva in rete alcuni giorni dopo la candidatura agli Oscar 2022 di Kristen Stewart come Miglior Attrice Protagonista (qui l’intera lista delle nomination). Trovate la clip in questione in fondo alla pagina.

SPENCER

PRODUZIONE: Scritto da Steven Knight, il film vede la regia di Pablo Larrain. CAST: Kristen Stewart, Jack Farthing, che interpreta il Principe Carlo, il nominato ai BAFTA Timothy Spall (“Mr. Turner”), la nominata agli Oscar Sally Hawkins (“The Shape of Water”) e Sean Harris (“Mission: Impossible – Fallout”). DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 24 marzo 2022.

SINOSSI: Lady Diana, Lady D. Un nome che è diventato un marchio e un simbolo. La storia di una principessa che era entrata nel cuore di una favola ma che l’aveva rifiutata, scegliendo di non diventare regina per non rinunciare a se stessa. Diana coraggiosa e ribelle. Diana che prende in mano il suo destino e rompe tutti gli schemi, rifiuta le liturgie soffocanti di un mondo che l’aveva imprigionata in un sogno fasullo e destruttura il mito della corona. Una donna generosa e amatissima, sofisticata e pop, coraggiosa e vulnerabile, che esce dalla corte reale ed entra nel mito per diventare icona universale ed emblema di modernità. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. E sono i giorni cruciali della scelta non più negoziabile. Perché Diana conosce le regole del gioco ma questa volta ha deciso. Quest’anno non sarà come gli altri e niente sarà più come prima.