Drop – Accetta o Rifiuta | dal 17 al 20 aprile UCI Cinemas regala l’artwork esclusivo

Il 4 aprile UCI Cinemas apre le prevendite per Drop – Accetta o Rifiuta, film distribuito da Universal Pictures International Italy e interpretato da Brandon Sklenar e Meghann Fahy.

In questo giallo moderno, dove chiunque è un sospettato o una vittima, il regista Christopher Landon torna ai thriller intensi e imprevedibili.

Per l’occasione, tutti gli spettatori che acquisteranno sull’app o sul sito www.ucicinemas.it un biglietto per assistere alle proiezioni del film previste dal 17 al 20 aprile riceveranno in omaggio un esclusivo artwork del film.

Drop – Accetta o Rifiuta | sinossi

I primi appuntamenti sono già abbastanza stressanti. Ma andare a un primo appuntamento mentre uno sconosciuto ti invia dei meme irritanti che evolvono in minacce di morte, è da brividi. In Drop – Accetta o Rifiuta, la candidata agli Emmy Meghann Fahy, star rivelazione di The White Lotus e The Perfect Couple, interpreta Violet, una madre vedova che dopo anni ha il suo primo appuntamento. All’arrivo in un ristorante elegante, scopre che il suo appuntamento, Henry (Brandon Sklenar di It Ends with Us), è più affascinante e attraente di quanto si aspettasse. Ma la loro alchimia inizia a deteriorarsi quando Violet viene prima infastidita e poi terrorizzata da una serie di messaggi anonimi sul suo telefono.