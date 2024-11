Disney ha presentato ieri il trailer ufficiale di Dream Productions: Dal mondo di Inside Out, la serie animata in arrivo su Disney+ nel prossimo mese di dicembre.

Sull’onda dell’incredibile successo ottenuto da Inside Out 2, divenuto nel corso di quest’anno il film animato con il più alto incasso di sempre al Box Office, Disney Animation si appresta ad approfondire – con Dream Productions – i misteri legati alla “fabbrica dei sogni”, già in parte introdotta nel primo iconico film “Inside Out“. Come oramai chiaro dagli ultimi aggiornamenti ufficiali, la serie spin-off si andrà a collocare cronologicamente tra gli eventi del primo film e quelli del suo sequel.

La messa in onda dei quattro episodi della serie animata approderanno su Disney+ a partire dall’11 dicembre 2024.

Dream Productions: Dal mondo di Inside Out | Il Trailer

Dream Productions | Note di Produzione

La nuova serie targata Pixar Animation Studios Dream Productions: dal mondo di Inside Out torna nella mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà, rispettando tempi e budget. Situati tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, tutti e quattro gli episodi della serie arriveranno sulla piattaforma streaming dall’11 dicembre 2024.

Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di un’ulteriore elaborazione, Gioia e le altre emozioni li inviano alla Dream Productions. L’acclamata regista Paula Persimmon (con la voce originale di Paula Pell) deve affrontare un incubo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa in coppia con Xeni (con la voce originale di Richard Ayoade), un compiaciuto regista di sogni a occhi aperti che vuole fare il salto di qualità nel mondo dei sogni notturni.



Con le voci, nella versione originale, di Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith, l’esilarante serie in stile mockumentary è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon. Realizzata dal compositore Nami Melumad, la colonna sonora di Dream Productions: dal mondo di Inside Out sarà disponibile su tutti i servizi di streaming a partire dal 20 dicembre.

