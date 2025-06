Dragon’s Lair | James Bobin verso la regia del film

Il regista James Bobin potrebbe aver trovato nell’adattamento del videogame Dragon’s Lair il suo nuovo film.

Il progetto del film risale al marzo del 2020, quando Netflix si è accaparrato i diritti per lo sfruttamento cinematografico. Da allora Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) è salito a bordo del progetto in veste di produttore ed interprete principale. Bene, a distanza di qualche anno (forse qualcuno in più) qualcosa inizia a muoversi.

Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, James Bobin avrebbe ottenuto la regia del film ispirato a Dragon’s Lair. Bobin, dal canto suo, viene dall’esperienza in casa Disney con The Muppets e Muppets Most Wanted, pertanto sembrerebbe il regista giusto per portare al cinema un film con contenuti magici, draghi ed eroi abbastanza particolari.

Al di là della conferma di Bobin come regista, il film Dragon’s Lair vedrà Reynolds produttore assieme a Roy Lee, tramite la sua Vertigo Entertainment. Con loro anche Trevor Engelson di Underground. Anche Don Bluth (autore della serie animata del 1984), Gary Goldman e Jon Pomeroy saranno produttori. Il progetto sarà sceneggiato, secondo la fonte, da Dan e Kevin Hageman, già autori di The LEGO Movie.

Il videogame è stato realizzato nel 1983, e segue le avventure di Sir John, un bizzarro eroe maldestro, intento a salvare la sua amata dalle grinfie di Singe, un potente drago. Dopo i due capitoli videoludici creati da Cinematronics, fu la Don Bluth Animation a realizzare la serie animata prima citata.