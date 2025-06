Dragon Trainer Live-Action 2025 | La recensione del Film

Abbiamo visto Dragon Trainer live-action, la nuova versione del classico dell’animazione, a sua volta ispirato ai libri di Cressida Cowell. Questa è la nostra recensione.

Il film, scritto e diretto da Dean DeBlois (già regista della trilogia animata uscita tra il 2010 e il 2019), vanta un cast di spicco: Mason Thames interpreta Hiccup, Nico Parker è Astrid, mentre Gerard Butler torna nei panni di Stoick l’Immenso, ruolo che aveva già doppiato nella trilogia animata. Nel cast troviamo anche Nick Frost e Julian Dennison.

Dragon Trainer è ambientato in un mondo fantastico dove i vichinghi sono in guerra con i draghi, considerati una minaccia da eliminare. Il protagonista, Hiccup, è il giovane figlio del capo vichingo Stoick. Le sue insicurezze, il peso delle aspettative paterne e la difficoltà di relazionarsi con i coetanei lo portano a stringere un legame inaspettato con un drago, Sdentato. La loro amicizia scatenerà una serie di eventi destinati a rivoluzionare il rapporto tra vichinghi e draghi.

Dragon Trainer Live-Action 2025 | Una fedeltà che emoziona

I remake live-action dei classici animati spesso dividono il pubblico, suscitando critiche per la loro presunta inutilità. Non è il caso di Dragon Trainer. La pellicola diretta da Dean DeBlois è sostanzialmente perfetta, non in senso lato questo è da dire: il lavoro svolto dal regista, infatti, rispetta la sua opera principale e ne tira fuori un live-action degno di nota, tra impatto emotivo e puro intrattenimento visivo, e soprattutto senza cambi di rotta involutivi.

Il nuovo Dragon Trainer (How to Train Your Dragon in originale) non cambia una virgola rispetto al suo omologo animato, rinunciando all’effetto sorpresa in favore di una narrazione solida. Esso punta la sua forza sulle tematiche sociali già note dai romanzi Cressida Cowell, come l’accettazione del prossimo, il rapporto difficile tra padre-figlio e quello sempre attuale tra umano e natura.

Come anticipato, non tutto in Dragon Trainer è perfetto, ma evitando di entrare nel dettaglio di ciò che poteva essere realizzate meglio, certi film devono semplicemente sprigionare passione, scatenare emozioni e divertire, e questo è ciò che conta davvero nella nostra recensione Dragon Trainer.

Dragon Trainer | Un cast affiatato e un CG di altissimo livello

Se la versione live-action funziona è anche merito di un cast in sintonia. Mason Thames è perfetto nei panni di Hiccup, e non parliamo solo per il suo aspetto fisico. Il giovane attore è, di fatto, bravissimo nel gestire le sue emotività davanti allo schermo, così come è abile ad offrire un’interpretazione credibile quando è costretto a recitare con un drago (Sdendato) aggiunto solo in post-produzione.

Nico Parker, qui nel ruolo dell’eroica Astrid, si candida per un grande futuro nella nuova Hollywood. Era già stata apprezzata brevemente nel primissimo atto della serie live-action The Last of Us, ed ha conquistato il grande pubblico anche con Dragon Trainer. Ottima anche la prova “stavolta in carne ed ossa” del solito Gerard Butler: l’attore inglese è come sempre carismatico, ma anche “fascinoso” nonostante barba, capelloni e “muscoli panciuti”.

Non è solo il cast che premia l’ottimo intrattenimento di Dragon Trainer. Di fatto, gli aspetti tecnici che hanno accompagnato il lavoro di transizione “da live-animation a live-action” realizzato da Dean DeBlois sono di grande fattura. Il CG è di assoluta qualità e soprattutto non è mai eccessivo, e dobbiamo considerare che la metà dei protagonisti è fatta da draghi di ogni razza, le musiche sono coinvolgenti, e la fotografia offre scorci naturalistici mozzafiato.

Dragon Trainer | Il verdetto conclusivo è..

Non può che essere assolutamente positivo il nostro verdetto conclusivo. La versione live-action di Dragon Trainer non sorprende narrativamente, ma per il rispetto assoluto mantenuto dal regista per la sua opera originale. Mason Thames e Nico Parker brillano tra le nuove di Hollywood. Ad avercene di live-action così!

..a proposito, Dragon Trainer 2 è già stato confermato!

Avete visto Dragon Trainer? Diteci cosa ne pensate nei commenti!