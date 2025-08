Dragon Trainer | La versione live-action arriva in digitale

L’acclamata versione live-action della saga animata “Dragon Trainer” è pronta per approdare in digitale.

Dopo aver catturato i cuori del pubblico nelle sale, la straordinaria reinterpretazione live-action di DRAGON TRAINER arriva in esclusiva sulle piattaforme digitali italiane dal 12 agosto in acquisto su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e dal 28 agosto a noleggio su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Su Prime Video vivi appieno l’epica saga con tanti contenuti extra che approfondiscono effetti visivi, trasformazioni dei personaggi e tutto quello che ha contribuito a portare in vita l’Isola di Berk, i draghi e i vichinghi con un realismo sbalorditivo.

Contenuti Speciali presenti su Prime Video:

“How to Train Your Dragon Comes Home”

“Plot in 30 Seconds: How to Train Your Dragon”

“How to Train to Be a Viking”

Movie Night Q&A

Soaring to Life: The Making of How to Train Your Dragon

Conquistando il pubblico mondiale, la saga animata ha ottenuto 4 nomination agli Oscar® e ha incassato più di 1,6 miliardi di dollari al boxoffice mondiale, diventando in Italia il film con il maggiore incasso di tutta la saga.

DRAGON TRAINER prende vita come mai prima d’ora. Il candidato all’Oscar® Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamato franchise, trasforma il suo amato film d’animazione in uno straordinario spettacolo live-action. Sulla selvaggia isola di Berk, vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, ma questo non fermrà Hiccup (Mason Thames; Black Phone, Per tutta l’umanità), il figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler), dal costruire un improbabile legame con il temuto drago, Sdentato. Con un male antico che minaccia i loro mondi, tocca a Hiccup, Sdentato e alla loro coraggiosa compagna Astrid (Nico Parker) far capire al regno che insieme sono più forti e che solo attraverso l’amicizia e il coraggio possono superare le sfide di un’avventura ad alta quota.

Gerard Butler (300) torna a dare voce al personaggio della serie ed è affiancato da un talentuoso cast di esordienti del franchise che comprende Nick Frost (Shaun of the Dead, Paul), Mason Thames (The Black Phone, “For All Mankind”), Nico Parker (Dumbo, “The Last of Us”), Gabriel Howell (“Bodies”), Julian Dennison (Deadpool 2), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (“Smothered”), and Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy).