Quest'oggi vi annunciamo la nuova anteprima nazionale targata UCI Cinemas dedicata all'atteso Downton Abbey.

Atteso nelle sale italiane dal 24 ottobre, e prima ancora durante la Festa del Cinema di Roma, il film Dowton Abbey sarà presentato in anteprima nazionale dai multisala del circuito UCI Cinemas il prossimo 23 ottobre.

Per avere maggiori informazioni sull'evento UCI, date una lettura al comunicato stampa appena diramato.

Dowton Abbey (Anteprima UCI)

Milano, 16 ottobre 2019 – Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 23 ottobre nelle multisale UCI arriva Downton Abbey, il film sequel della fortunata serie televisiva diretto da Michael Engler e distribuito da Universal Pictures.

Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inizio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Downton Abbey il 23 ottobresono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Downton Abbey (Film)

La regia di Downton Abbey è stata di Michael Engler. La sceneggiatura è stata firmata da Julian Fellowes, creatore della serie.

Il cast è composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

Il film approderà nelle sale Usa dal 20settembre 2019. In Italia sarà rilasciato dal 24 ottobre.