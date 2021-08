Downton Abbey 2: svelato il titolo del sequel

Nel corso del Cinema-Con di Las Vegas é stato svelato il titolo del nuovo film di Downton Abbey, in uscita il prossimo anno. Il secondo film tratto dall’amata serie di Julian Fellowes si intitola Downton Abbey: Una Nuova Era.

Due anni e mezzo dopo la presentazione del primo film, la Focus Features ha presentato il primo teaser trailer di Downton Abbey: Una Nuova Era. Al momento il teaser trailer non é disponibile online, ma vi riportiamo la descrizione di ciò che é stato mostrato nel corso della presentazione del Cinema-Con:

Lord Grantham e la famiglia Crawley asciano la loro celebre residenza per fare il Grand Tour in Europa, il viaggio culturale in uso presso le famiglie nobili di un tempo, con Carson che commenta ironicamente “Gli inglesi stanno arrivando”.

In Downton Abbey: Una Nuova Era ci sarà sfarzo, glamour, jazz e… un matrimonio.

In Downton Abbey: Una Nuova Era ritroveremo il cast della serie originale, tra cui Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Jim Carter, oltre a Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Bave e Dominic West.

Downton Abbey: il film

Scritto da Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, il film tratto dalla serie Downton Abbey, é stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed é uscito nelle sale italiane il 24 ottobre 2019 distribuito da Universal Pictures.

1927. Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il cognato Tom Branson, subentrarti al conte Robert e alla sua moglie americana Cora. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary (i nonni dell’attuale regina Elisabetta, per intenderci) verranno in visita e soggiorneranno presso i Crawley per una cena e una nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali, e l’austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l’irlandese, le cui idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, e il maggiordomo Thomas Barrow, subentrato all’affidabile Charles Carson. Per ovviare al secondo rischio Mary richiama Carson dalla pensione, e naturalmente Barrow risente dello schiaffo morale. Ma nessun affronto è peggiore dell’imposizione, da parte dei sovrani in visita, di sostituire all’intero gruppo di domestici di Downton Abbey lo staff della Casa reale

La sceneggiatura di Downton Abbey: Una Nuova Era è stata scritta da Julian Fellowes, mentre Gareth Neame e Liz Trubridge lavoreranno alla produzione del lungometraggio che sarà diretto da Simon Curtis.

Inizialmente previsto per Natale 2021, Downton Abbey: Una Nuova Era ha una nuova data d’uscita: il 18 marzo 2022.