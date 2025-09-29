Down Cemetery Road | Il trailer della serie Apple TV+

Apple TV+ ha svelato il trailer di Down Cemetery Road, il nuovo thriller con Emma Thompson e Ruth Wilson.

In arrivo in catalogo a partire dal 29 ottobre 2025 con i primi due episodi, la serie thriller porta in scena la ricerca della verità da parte di una donna dopo l’incendio di una casa del suo vicinato. Durante la sua ricerca, la donna scopre una cospirazione molto più grande di lei. La serie Down Cemetery Road è tratta dall’omonimo romanzo della serie di libri “Zöe Boehm” scritta da Mick Herron.

Guardate qui il trailer di Down Cemetery Road

La trama di Down Cemetery Road

Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, la vicina Sarah Tucker (Ruth Wilson), ossessionata dall’idea di trovarla, chiede aiuto all’investigatrice privata Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë e Sarah si ritrovano improvvisamente coinvolte in una complessa cospirazione nella quale scoprono che persone credute morte da tempo sono ancora in vita, mentre i vivi stanno rapidamente raggiungendo i morti.

Completano il cast: il vincitore del BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, il candidato all’Emmy Award Tom Goodman-Hill, il vincitore del BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, il candidato al SAG Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

Prodotta da 60Forty Films, “Down Cemetery Road” è scritta da Morwenna Banks (“Slow Horses”), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, Thompson e l’autore di “Down Cemetery Road” Mick Herron. Natalie Bailey (“Bay of Fires”) è la regista principale della serie.

La serie si aggiunge al celebre spy drama vincitore di un Emmy “Slow Horses” di Apple TV+, recentemente rinnovato per una settima stagione, con la quinta stagione che ha fatto il suo debutto lo scorso 24 settembre. “Slow Horses”, di cui Banks è anche autrice, è basato sulla serie di libri “Slough House” di Herron e vede come protagonista il vincitore dell’Oscar® Sir Gary Oldman.

