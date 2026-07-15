Il cinema italiano d’autore torna a confrontarsi con la grande letteratura contemporanea. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Dove non mi hai portata, la nuova pellicola diretta da Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico, Lacci). Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, edito da Giulio Einaudi Editore e arrivato tra i finalisti del prestigioso Premio Strega 2023.

Prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango in co-produzione con Vision Distribution e la spagnola BTeam Prods, il film batterà i suoi ciak tra Roma, Milano, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia, potendo contare su un cast d’eccezione guidato dalla giovane Tecla Insolia e da grandi interpreti del nostro cinema come Margherita Buy, Alessandro Preziosi e il premio a Cannes Marcello Fonte.

La sinossi di Dove non mi hai portata e il prestigioso team di scrittura

La trama si snoda su un doppio binario temporale, unendo il dramma storico alla ricerca intima e personale. La vicenda prende il via a Roma nel 1965, quando una bambina di pochi mesi viene ritrovata abbandonata su una coperta a quadretti a Villa Borghese, un evento che scuote profondamente l’opinione pubblica dell’epoca. Quella bambina è Maria Grazia, oggi diventata una scrittrice che decide di intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo per ricostruire la storia di sua madre Lucia. La donna, in un’Italia rigida e patriarcale, aveva tentato di inseguire un sogno di emancipazione, amore libero e felicità personale. Attraverso frammenti di memoria, lettere e dolorosi silenzi, la protagonista cercherà di ricomporre il proprio mosaico familiare, interrogandosi sul significato profondo della maternità e sulla necessità di riscoprire le proprie radici.

Il delicato lavoro di adattamento si avvale di una squadra di sceneggiatori di primissimo livello: il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti dallo stesso Daniele Luchetti insieme a Laura Paolucci e al pluripremiato scrittore Francesco Piccolo (La solitudine dei numeri primi, L’amica geniale). Anche il comparto tecnico vanta eccellenze assolute, tra cui spiccano la fotografia di Ivan Casalgrandi, il montaggio di Aël Dallier Vega, le scenografie di Mauro Vanzati e i costumi firmati dal candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini. La pellicola è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e sarà distribuita nelle sale italiane ed estere da Vision Distribution in collaborazione con Fandango Sales.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Dove non mi hai portata

Dove non mi hai portata Regia: Daniele Luchetti

Daniele Luchetti Sceneggiatura: Daniele Luchetti, Laura Paolucci, Francesco Piccolo (basata sul romanzo di Maria Grazia Calandrone)

Daniele Luchetti, Laura Paolucci, Francesco Piccolo (basata sul romanzo di Maria Grazia Calandrone) Cast: Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani, Francesca De Sapio

Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani, Francesca De Sapio Direttore della Fotografia: Ivan Casalgrandi

Ivan Casalgrandi Costumi: Massimo Cantini Parrini

Massimo Cantini Parrini Produzione: Fandango, Vision Distribution, BTeam Prods

Fandango, Vision Distribution, BTeam Prods Distribuzione: Vision Distribution