Recensione Dov'è il mio corpo?, il film d'animazione

Dov’è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps) è un film d’animazione francese candidato all'Oscar 2020 come miglior film d'animazione. Questa la recensione.

Presentato al Festival di Cannes all’interno della Semaine de la Critique, il film è possibile guardarlo sulla piattaforma Netflix.

Il lungometraggio diretto da Jérémy Clapin,è tratto dal romanzo Happy Hand di Guillaume Laurant, romanziere e sceneggiatore. Il cast vocale, nella versione originale, vede tra i protagonisti Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao e Hakim Faris.

Parigi. Naoufel (Hakim Faris) è un ragazzo delle banlieue, un fattorino un po’ sbadato che lavora per un pizzeria. La sua vita nella periferia parigina sembra piuttosto triste. Dopo essersi innamorato di una giovane bibliotecaria, Gabrielle, rischia tutto per cercare di rimettersi in contatto con lei. Dall’altra parte della città, una mano mozzata fugge da un laboratorio e intraprende un viaggio per riconnettersi con il suo corpo.

Flashback evocativi ed emozionanti, colori e disegni che ricordano molto da vicino lo stile ammirato recentemente in Spider-Man - Un nuovo universo, questo Dov'è il mio corpo? è senza dubbio uno dei film d'animazione più interessanti visti nel corso del 2019.

La pellicola si apre con sequenze che da subito suscitano interesse, e spingono lo spettatore ad empatizzare con una storia tanto bizzarra quanto emozionante. Va premiata la scelta del regista di raccontare la storia anche dal punto di vista della mano, trasformandola così in un vero e proprio personaggio; parallelamente c'è la storia del suo proprietario che, fotogramma dopo fotogramma, accresce il pathos sprigionato dal lungometraggio.

Le musiche sono ben connesse allo stile dei disegni e della vena poetica, esse rendono il film qualcosa di nuovo e piacevole. Il finale, molto toccante, fa riflettere su tanti aspetti della vita.

Dov'è il mio corpo è un film che consigliamo a tutti quanti, e non c'è da sorprendersi della sua nomination agli Oscar 2020.

⭐⭐⭐⭐⭐

