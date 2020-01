Doug Liman stuzzica i fan sulla lavorazione di Edge of Tomorrow 2

Il turbolento sviluppo del sequel di Edge of Tomorrow sembra prossimo ad entrare nel vivo. A stuzzicare i fan, il regista Doug Liman.

Attraverso il proprio account Instagram, il regista Doug Liman ha confermato di essere effettivamente a lavoro su Edge of Tomorrow 2, o come viene segnalato via hashtag "Live Die Repeat 2". L'immagine in questione mostra il regista, in compagnia del produttrice Alison Winter e dello sceneggiatore Matthew Robinson, con due enormi lavagnani pieni zeppi di appunti da sviluppare.

Ovviamente gli appunti segnali sulle lavagne sono oscurati, in maniera tale da tenere ancora il segreto su quello che potrebbe essere il plot del tanto agoniato sequel di Edge of Tomorrow.

Edge of Tomorrow 2

Edge of Tomorrow - Senza Domani è approdato nelle sale nel 2014. Il film ha raccolto consensi tra la critica internazionale, e ben 370 milioni di dollari nel Box Office. Si tratta di un adattamento cinematografico della graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka.

La Sinossi del primo capitolo. In un futuro prossimo, una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un combattimento quando viene inviato a compiere una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale.

Il sequel sarà scritto da Matthew Robinson. La regia di Doug Liman. Nel cast Tom Cruise e Emily Blunt.

