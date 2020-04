Il videogame DOOM potrebbe tornare ancora al cinema in futuro

La saga videoludica DOOM è pronta a tornare alla ribalta con un nuovo emozionante capitolo (DOOM Eternal), e questo sembra abbia stuzzicato la Universal Pictures, pronta a svilupparne un nuovo adattamento per il cinema.

Adattato in "malo modo" per la prima volta nel lontano 2005 (DOOM) con un cast all stars formato da Dwayne Johnson, Karl Urban e Rosamund Pike, ed ancora con un film tv (DOOM: Annihilation) lo scorso anno, la saga DOOM potrebbe tornare nuovamente al cinema, ma questa volta con un progetto alquanto ambizioso.

Secondo una fonte riportata dal solito We Got this Covered pare che la Universal sia pronta ad offrire ai fan un adattamento con i fiocchi, e nel farlo pare che abbia intenzione di sfruttare il talento in crescita di John Cena, anche lui come Dwayne Johnson, proveniente dal mondo del wrestling. Il nuovo film, ovviamente, non dovrebbe avere nessun legame con i due "pessimi" adattamenti appena citati.

La fonte in questione mette in guarda dal pericolo attendibilità di questa notizia, ed ovviamente noi non possiamo far altro che prendere atto dell'avvertimento.

Per i pochi che non hanno dimistichezza con la saga DOOM, ecco un estratto della trama del primo capitolo videoludica raccolto da Wikipedia:

Il giocatore indossa i panni di un marine spaziale (nella letteratura dedicata al gioco viene indicato come "Flynn Taggart", ma più in generale viene indicato con il termine Doomguy (letteralmente "tizio di Doom") trasferito su Marte per aver assalito un superiore che gli aveva ordinato di sparare su civili disarmati. Costretto a lavorare per la Union Aerospace Corporation, il protagonista viene inviato ad indagare su un misterioso incidente avvenuto nel corso dello svolgimento di esperimenti militari sul teletrasporto tra le due lune Fobos e Deimos: orde di mostri hanno cominciato ad uscire dai portali di teletrasporto, e il satellite Deimos è sparito. Il personale residente su Fobos, inoltre, è stato trucidato o trasformato in zombie. Una volta arrivato alla base su Fobos il giocatore è lasciato all'esterno per mantenere le comunicazioni con Marte, mentre il resto della squadra entra nell'edificio. Presto però il contatto radio con gli altri membri del team si interrompe ed il marine entra nella base per indagare sull'accaduto.

Vorreste voi ritrovare al cinema un nuovo film tratto dal videogame DOOM?