Dopo il successo della serie televisiva Chucky, cancellata poi con la terza stagione, l’icona horror più letale del cinema è pronta a riprendersi il grande schermo. Durante lo Steel City Con in Pennsylvania, il creatore del franchise Don Mancini ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sulla sceneggiatura di un nuovo film di Chucky. La notizia segue le recenti indiscrezioni trapelate dall’attrice Jennifer Tilly, confermando che il destino della bambola assassina non si è esaurito con la conclusione della terza stagione dello show televisivo.

Secondo quanto dichiarato da Mancini e riportato da Bloody Disgusting, la nuova pellicola segnerà un netto ritorno alle origini del franchise. L’approccio stilistico e narrativo richiamerà infatti l’atmosfera di Curse of Chucky (2013), puntando con decisione sul genere horror puro e abbandonando parzialmente le tinte camp e comedy che hanno caratterizzato le ultime produzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Chucky nuovamente “spaventoso”, ricalcando il tono dei primi due storici capitoli di Child’s Play.

Nuovo film Chucky: continuità narrativa e debutto in sala

Uno degli elementi centrali del progetto sarà il mantenimento della rigida continuità narrativa che Mancini ha costruito negli ultimi decenni. Il nuovo lungometraggio non sarà un reboot, ma si collegherà direttamente agli eventi della serie TV e dei film precedenti, mantenendo intatta la timeline ufficiale che conta ormai otto capitoli (escludendo il remake del 2019).

A differenza dei capitoli distribuiti direttamente in home video o sulle piattaforme digitali, l’intenzione di Mancini e della produzione è quella di portare questo nuovo incubo direttamente nelle sale cinematografiche.