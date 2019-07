L'attore Don Cheadle è entrato a far parte del cast in costruzione di Space Jam 2.

Secondo il The Hollywood Reporter la Warner Bros ha messo sotto contratto Don Cheadle per un ruolo "umano" in Space Jam 2, film tra l'altro già in fase di produzione attiva. L'attore è noto per aver indossato l'armatura di War Machine nel Marvel Cinematic Universe.

La fonte non ha rivelato la natura del ruolo affidato all'attore.

Le riprese sono partite nel mese di giugno.

Space Jam 2 sarà diretto da Terence Nance. In cabina di produzione spazio per Ryan Coogler. Nel cast LeBron James, Sonequa Martin-Green, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Klay Thompson, Diana Taurasi, sorelle Ogwumike, Don Cheadle.

Il film approderà nelle sale Usa dal 16 luglio 2021.