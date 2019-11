Domani Universal Pictures rilascerà il nuovo trailer di Trolls World Tour, sequel del fortunato film d’animazione DreamWorks Animation del 2016.

L’annuncio è arrivato via social attraverso un breve assaggio che vi proponiamo all’interno di questo nostro aggiornamento.

Trolls World Tour

Il film d’animazione è stato diretto da Walt Dohrn.

CAST VOCALE: Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.

TRAMA: Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy (Anna Kendrick) unirà le forze con Branch (Justin Timberalake), in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.

Trolls World Tour sarà nelle sale Usa dal 17 aprile 2020. Il 2 aprile in quelle italiane.